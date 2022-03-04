WADA: «Мы поддерживаем связь с РУСАДА, чтобы помочь решить любые проблемы, с которыми оно может столкнуться в настоящее время»

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Во всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что поддерживают связь с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). 

«Мы продолжаем поддерживать связь с РУСАДА, чтобы помочь решить любые проблемы, с которыми оно может столкнуться в настоящее время», – заявили в организации в ответ на вопрос, испытывает ли WADA обеспокоенность за регулярное тестирование российских спортсменов.

В связи с лишением аккредитации московской антидопинговой лаборатории пробы российских спортсменов на протяжении нескольких последних проверяют в зарубежных лабораториях. 

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