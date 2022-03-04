WADA: «Мы поддерживаем связь с РУСАДА, чтобы помочь решить любые проблемы, с которыми оно может столкнуться в настоящее время»

Во всемирном антидопинговом агентстве ( ) заявили, что поддерживают связь с Российским антидопинговым агентством ( ).

«Мы продолжаем поддерживать связь с РУСАДА, чтобы помочь решить любые проблемы, с которыми оно может столкнуться в настоящее время», – заявили в организации в ответ на вопрос, испытывает ли WADA обеспокоенность за регулярное тестирование российских спортсменов.

В связи с лишением аккредитации московской антидопинговой лаборатории пробы российских спортсменов на протяжении нескольких последних проверяют в зарубежных лабораториях.