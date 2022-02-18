WADA о деле Валиевой: «CAS проигнорировала четкие положения антидопингового кодекса. Явная ответственность за задержку проверки пробы лежит на РУСАДА»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее CAS разрешил Валиевой продолжить участие в Олимпиаде в Пекине, несмотря на положительный допинг-тест. Фигуристка сдала его в декабре, но результат проверки стал известен уже после начала зимних Игр. Сообщалось, что причиной задержки стала вспышка ковида среди персонала антидопинговой лаборатории в Стокгольме.

«Мотивировочная часть решения подтверждает, что панель CAS проигнорировала четкие и недвусмысленные положения Всемирного антидопингового кодекса в отношении критериев по отмене обязательного временного отстранения.

По сути, вынося такое решение, панель CAS переписала кодекс, заявив, что обязательное временное отстранение в отношении «защищенных лиц» должно рассматриваться как факультативное», – заявили в агентстве.

«Что касается задержки между взятием пробы и сообщением антидопинговой лаборатории в Стокгольме о положительном результате теста, как было заявлено 14 февраля, WADA вновь отмечает, что явная ответственность лежит на РУСАДА – касательно обеспечения эффективной поддержки связи с лабораторией для своевременного анализа проб, особенно в преддверии крупного события.

К сожалению, РУСАДА не отметило высокий приоритет пробы, хотя лаборатория сообщила о задержках, вызванных вспышкой коронавируса среди ее сотрудников», – добавили в WADA.

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