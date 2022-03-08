Эдуард Латыпов: «Ситуацию с отстранением мы уже отпустили, все целенаправленно готовятся к чемпионату России»

Российский биатлонист поделился ожиданиями от финала Кубка России в Уфе.

«Все соответствует международному уровню, так что здесь пройдут соревнования высочайшего класса. Хочу завершить сезон хорошо и выложиться по максимуму, порадовать болельщиков и родных.

Конечно, обидно, что не удалось побороться за общий зачет Кубка мира, но у нас есть внутренние соревнования, где можно себя проявить. Эту ситуацию мы уже отпустили, все целенаправленно готовятся к чемпионату России, все настроение направлено на внутренние соревнования.

Реакция от иностранцев? Сейчас пока нет. Спортсмены сейчас сосредоточены на Кубке мира, сообщений от них не было. Хорошо, что внутренние соревнования будут транслироваться. Приглашаю болельщиков, кто в Уфе, посмотреть, будут сильнейшие спортсмены страны», – рассказал Латыпов.