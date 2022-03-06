Юрий Каминский: «Дам всем биатлонистам возможность принять участие в Югорском марафоне. Мы там планируем сбор после чемпионата России в Тюмени»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о сборах команды перед этапом Кубка России в Уфе, который пройдет 12-16 марта.

– 4 марта вы начали тренировочный сбор в Уфе. Какие планы на неделю работы перед соревнованиями?

– План подготовки у каждого индивидуальный, потому что все в разном состоянии. Кто-то участвовал в соревнованиях на Олимпиаде, кто-то готовился к Кубку мира и Кубку IBU, а поучаствовать не получилось. Поэтому подход ко всем будет различаться.

– Почему Даниил Серохвостов не приехал на сбор?

– Данила сразу после Олимпийских игр уехал на сбор в Ханты-Мансийск с региональной командой и пока будет оставаться там, а на сбор приедет позже.

– Как относитесь к приезду на соревнования белорусской команды, и нет ли желания пригласить на чемпионат России казахстанцев, с которыми у вас хорошие связи?

– В Казахстане сейчас идет организация, и биатлон передают снова от олимпийского комитета министерству спорта. Думаю, что им будет тяжело сделать это в организационном плане. Но если у них будет такая возможность, то в Тюмень они могли бы приехать, так как это недалеко от Казахстана. Здесь в Уфе их точно не будет.

Но я не знаю, в какие сроки у них запланирован свой чемпионат. Хорошо, что белорусы примут участие и повысят уровень наших соревнований. Это здорово.

– После чемпионата России будут марафонские старты, в частности известный Югорский марафон? Кто из биатлонистов примет в нем участие и как относитесь к такого рода совместным соревнованиям с лыжниками?

– Я вообще очень положительно отношусь к участию ребят в лыжных соревнованиях, в том числе и в марафонах, поэтому дам всем возможность принять участие в Югорском марафоне. Мы там планируем сбор после чемпионата России в Тюмени. Если будут еще какие-то соревнования, возможно, выступим и там.

– Кроме Серохвостова и Халили кто из основного состава также пропускает сбор?

– Из участников Кубка мира чуть позже также подъедет Александр Логинов, а из участников Кубка IBU к нам через несколько дней присоединится Ильназ Мухамедзянов, – рассказал Каминский.