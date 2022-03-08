Кристина Резцова: «Хочу сказать болельщикам, чтобы не унывали и смотрели нас на российских соревнованиях»

Российская биатлонистка прокомментировала отстранение сборной от международных соревнований.

«Без гонок тяжело. Я настраивалась на окончание сезона, была мотивирована, несмотря на то что уже прошла Олимпиада. Но мне, наверное, проще, чем остальным, потому что у меня дома дочь, я сейчас по максимуму уделяю ей внимание.

Я просто хочу пробежать как можно больше гонок, получить удовольствие. Можно сказать, что уже началась закатка. Каких-то определенных целей не ставлю, мест не загадываю, хочу выплеснуть те эмоции, которые у меня остались на окончание кубкового сезона, на внутренних стартах.

Хочу сказать болельщикам, чтобы не унывали и смотрели нас на российских соревнованиях. Болейте за нас, мы будем бороться и показывать, что готовы выступать», – рассказала Резцова.