Кубок мира. Зачет гонок преследования. Ройселанн идет первой, Эльвира Оберг – 2-я, Резцова – 19-я

Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн занимает первое место в зачете гонок преследования Кубка мира-2021/22.
Кубок мира по биатлону
Женщины
Зачет гонок преследования
После 6 гонок из 7
1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 326
2. Эльвира Оберг (Швеция) – 266
3. Ханна Оберг (Швеция) – 251
4. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 197
5. Анаис Бескон (Франция) – 190
6. Динара Алимбекова (Беларусь) – 190
7. Доротея Вирер (Италия) – 185
8. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 184
9. Жюлия Симон (Франция) – 173
10. Ванесса Фойгт (Германия) – 138...
19. Кристина Резцова (Россия) –103...
21. Ирина Казакевич (Россия) – 101...
27. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 79...
29. Светлана Миронова (Россия) – 72...
36. Валерия Васнецова (Россия) – 55...
73. Лариса Куклина (Россия) – 5