Кубок мира. Зачет гонок преследования. Ройселанн идет первой, Эльвира Оберг – 2-я, Резцова – 19-я

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Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн занимает первое место в зачете гонок преследования Кубка мира-2021/22.

Кубок мира по биатлону

Женщины

Зачет гонок преследования

После 6 гонок из 7

1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 326

2. Эльвира Оберг (Швеция) – 266

3. Ханна Оберг (Швеция) – 251

4. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 197

5. Анаис Бескон (Франция) – 190

6. Динара Алимбекова (Беларусь) – 190

7. Доротея Вирер (Италия) – 185

8. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 184

9. Жюлия Симон (Франция) – 173

10. Ванесса Фойгт (Германия) – 138...

19. Кристина Резцова (Россия) –103...

21. Ирина Казакевич (Россия) – 101...

27. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 79...

29. Светлана Миронова (Россия) – 72...

36. Валерия Васнецова (Россия) – 55...

73. Лариса Куклина (Россия) – 5

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