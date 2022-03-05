Кубок мира. Общий зачет. Ройселанн лидирует, Эльвира Оберг поднялась на 2-е место, Резцова идет 13-й

Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн продолжает лидировать в общем зачете женского Кубка мира сезона-2021/22.
Кубок мира по биатлону
Общий зачет
Женщины
1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 685
2. Эльвира Оберг (Швеция) – 599
3. Динара Алимбекова (Беларусь) – 589
4. Ханна Оберг (Швеция) – 525
5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 502
6. Доротея Вирер (Италия) – 454
7. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 452
8. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 447
9. Анна Сола (Беларусь) – 420
10. Анаис Бескон (Франция) – 419
13. Кристина Резцова (Россия) – 366...
19. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 285...
26. Светлана Миронова (Россия) – 197...
28. Ирина Казакевич (Россия) – 189..
33. Валерия Васнецова (Россия) – 153...
79. Лариса Куклина (Россия) – 18