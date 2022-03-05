Кубок мира. Общий зачет. Ройселанн лидирует, Эльвира Оберг поднялась на 2-е место, Резцова идет 13-й

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Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн продолжает лидировать в общем зачете женского Кубка мира сезона-2021/22.

Кубок мира по биатлону

Общий зачет 

Женщины

1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 685

2. Эльвира Оберг (Швеция) – 599

3. Динара Алимбекова (Беларусь) – 589

4. Ханна Оберг (Швеция) – 525

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 502

6. Доротея Вирер (Италия) – 454

7. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 452

8. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 447

9. Анна Сола (Беларусь) – 420

10. Анаис Бескон (Франция) – 419

13. Кристина Резцова (Россия) – 366...

19. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 285...

26. Светлана Миронова (Россия) – 197...

28. Ирина Казакевич (Россия) – 189..

33. Валерия Васнецова (Россия) – 153...

79. Лариса Куклина (Россия) – 18

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