Олимпиада-2022. Биатлон. Резцова, Нигматуллина, Казакевич, Ульсбю-Ройселанн, Экхофф и сестры Оберг пробегут масс-старт

18 февраля на Олимпийских играх-2022 в Пекине пройдет женский масс-старт в биатлоне. В гонке выступят россиянки Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Биатлон
Женщины
Масс-старт
Начало – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция – на Первом канале
Предварительный старт-лист
1. Дениз Херманн (Германия)
2. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)
3. Анаис Шевалье-Буше (Франция)
4. Эльвира Оберг (Швеция)
5. Доротея Вирер (Италия)
6. Тириль Экхофф (Норвегия)
7. Динара Алимбекова (Беларусь)
8. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
9. Ханна Оберг (Швеция)
10. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)
11. Анна Сола (Беларусь)
15. Кристина Резцова (Россия)
23. Ульяна Нигматуллина (Россия)
30. Ирина Казакевич (Россия)
- Дата проведения
- 18 февраля, 10.00