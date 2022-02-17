Олимпиада-2022. Биатлон. Резцова, Нигматуллина, Казакевич, Ульсбю-Ройселанн, Экхофф и сестры Оберг пробегут масс-старт

18 февраля на Олимпийских играх-2022 в Пекине пройдет женский масс-старт в биатлоне. В гонке выступят россиянки Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Биатлон

Женщины

Масс-старт

Начало – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция – на Первом канале

Предварительный старт-лист

1. Дениз Херманн (Германия)

2. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция)

4. Эльвира Оберг (Швеция)

5. Доротея Вирер (Италия)

6. Тириль Экхофф (Норвегия)

7. Динара Алимбекова (Беларусь)

8. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

9. Ханна Оберг (Швеция)

10. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

11. Анна Сола (Беларусь)

15. Кристина Резцова (Россия)

23. Ульяна Нигматуллина (Россия)

30. Ирина Казакевич (Россия)