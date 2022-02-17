Олимпиада-2022. Биатлон. Резцова, Нигматуллина, Казакевич, Ульсбю-Ройселанн, Экхофф и сестры Оберг пробегут масс-старт

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18 февраля на Олимпийских играх-2022 в Пекине пройдет женский масс-старт в биатлоне. В гонке выступят россиянки Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Биатлон

Женщины

Масс-старт

Начало – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция – на Первом канале

Предварительный старт-лист

1. Дениз Херманн (Германия)

2. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция)

4. Эльвира Оберг (Швеция)

5. Доротея Вирер (Италия)

6. Тириль Экхофф (Норвегия)

7. Динара Алимбекова (Беларусь)

8. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

9. Ханна Оберг (Швеция)

10. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

11. Анна Сола (Беларусь)

15. Кристина Резцова (Россия)

23. Ульяна Нигматуллина (Россия)

30. Ирина Казакевич (Россия)

Дата проведения
18 февраля, 10.00
Онлайн гонки

XXIV зимняя Олимпиада. Пекин, Китай. Масс-старт

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