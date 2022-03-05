Кубок мира. Зачет спринтов. Ройселанн лидирует, Эльвира Оберг – 2-я, Резцова – 14-я

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Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн продолжает лидировать в зачете спринтерских гонок на Кубке мира.

Среди россиянок лучший результат у Кристины Резцовой – 14-е место.

Кубок мира по биатлону

Зачет спринтов

Женщины

После 7 гонок из 9

1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 333

2. Эльвира Оберг (Швеция) – 282

3. Ханна Оберг (Швеция) – 266

4. Динара Алимбекова (Беларусь) – 244

5. Анна Сола (Беларусь) – 243

6. Анаис Бескон (Франция) – 216

7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 214

8. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 213

9. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 200

10. Дениз Херманн (Германия) – 195...

 

14. Кристина Резцова (Россия) – 138...

28. Светлана Миронова (Россия) – 86...

32. Валерия Васнецова (Россия) – 72

33. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 65

34. Ирина Казакевич (Россия) – 63

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