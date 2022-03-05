Кубок мира. Зачет спринтов. Ройселанн лидирует, Эльвира Оберг – 2-я, Резцова – 14-я

Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн продолжает лидировать в зачете спринтерских гонок на Кубке мира.
Среди россиянок лучший результат у Кристины Резцовой – 14-е место.
Кубок мира по биатлону
Зачет спринтов
Женщины
После 7 гонок из 9
1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 333
2. Эльвира Оберг (Швеция) – 282
3. Ханна Оберг (Швеция) – 266
4. Динара Алимбекова (Беларусь) – 244
5. Анна Сола (Беларусь) – 243
6. Анаис Бескон (Франция) – 216
7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 214
8. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 213
9. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 200
10. Дениз Херманн (Германия) – 195...
14. Кристина Резцова (Россия) – 138...
28. Светлана Миронова (Россия) – 86...
32. Валерия Васнецова (Россия) – 72
33. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 65
34. Ирина Казакевич (Россия) – 63