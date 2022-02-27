Симон Фуркад разместил флаг России на одной из вакс-кабин во время юниорского ЧМ по биатлону. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе

Врач юниорской сборной России Айшат Эркенова рассказала о поддержке со стороны французского биатлониста Симона Фуркада.
В американском Солджер Холлоу сейчас проходит чемпионат мира среди юниоров. Международный союз биатлонистов (IBU) в связи с событиями на Украине запретил российским спортсменам соревноваться под национальным флагом. Сейчас они выступают под аббревиатурой NAR (Neutral athlete from Russia).
«А так нас поддержала Франция в лице Симона Фуркада: он приклеил наш флаг на одну из вакс (кабин – Sports.ru)! Уважение и любовь», – цитирует Metaratings слова из инстаграма Эркеновой.
🇷🇺 Симон Фуркад поддержал сборную России.— Meta (@LigaTV) February 27, 2022
На ЧМ среди юниоров табличку с названием нашей сборной заменили на NAR – нейтральные атлеты из России.
В знак поддержки Симон Фуркад приклеил рядом с аббревиатурой NAR флаг России.
Уважение.
📸 врач сборной России Айшат Эркенова pic.twitter.com/ZgMHc0QWrq