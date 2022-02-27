Кентен Фийон-Майе: «Биатлонный сезон должен проходить с участием Украины, России и всего мира, чтобы мы могли делиться спортивными моментами»

Французские биатлонисты Кентен Фийон-Майе и Эмильен Жаклен выступили с призывом к миру.

«Биатлонный сезон должен проходить с участием Украины, России и всего мира, чтобы мы могли делиться спортивными моментами.

В шоке от того, что мы видим сегодня, от этого безумия 🇺🇦 🙏 🇷🇺», – написал Фийон-Майе в сторис инстаграма, опубликовав запись с флагами России и Украины.

«Я молюся за мир / Я молюсь о мире», – написал Жаклен на украинском и русском языках.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.