Российский биатлонист Александр Корнев выиграл малый хрустальный глобус в зачете спринтов на юниорском Кубке IBU.

Сегодня Корнев занял пятое место на чемпионате мира среди юниоров в американском Солджер Холлоу. Этот результат позволил ему сохранить первое место в спринтерском зачете.

По итогам пяти гонок Корнев набрал 216 очков. На втором месте оказался чех Йонас Маречек, у которого 192 балла.

На данный момент россиянин также лидирует в общем зачете юниорского Кубка IBU.