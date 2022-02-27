Александр Корнев выиграл Малый хрустальный глобус в зачете спринтов на юниорском Кубке IBU

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Российский биатлонист Александр Корнев выиграл малый хрустальный глобус в зачете спринтов на юниорском Кубке IBU.

Сегодня Корнев занял пятое место на чемпионате мира среди юниоров в американском Солджер Холлоу. Этот результат позволил ему сохранить первое место в спринтерском зачете.

По итогам пяти гонок Корнев набрал 216 очков. На втором месте оказался чех Йонас Маречек, у которого 192 балла.

На данный момент россиянин также лидирует в общем зачете юниорского Кубка IBU.

 
 
 
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Публикация от Союз биатлонистов России (@russianbiathlon)

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