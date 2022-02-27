Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования. Невланн стартует первым, Корнев – 5-м, Зубарев – 16-м, Имаев – 19-м, Ковалев – 24-м

Сегодня в американском Солджер Холлоу на чемпионате мира среди юношей и юниоров по биатлону юниоры выступят в гонке преследования.
Чемпионат мира среди юношей и юниоров
Солджер Холлоу, США
Юниоры
Гонка преследования
Начало – 0.15 по московскому времени (28 февраля), прямая трансляция – «Матч! Арена»
Старт-лист
1. Мартин Невланн (Норвегия)
2. Отто Инвениус (Финляндия) – 12,0
3. Мартин Улдал (Норвегия) – 21,0
4. Благой Тодев (Болгария) – 22,0
5. Александр Корнев (Россия) – 30,0
6. Матс Эвербю (Норвегия) – 48,0
7. Мишель Молинари (Италия) – 48,0
8. Давид Цингерле (Италия) – 51,0
9. Оскар Ломбардо (Франция) – 52,0
10. Ренарс Биркенталс (Латвия) – 55,0...
16. Алексей Зубарев (Россия) – 1.16,0...
19. Эдуард Имаев (Россия) – 1.28,0...
24. Алексей Ковалев (Россия) – 1.45,0