Драчев об Олимпиаде-2022: «Если бы не наши лыжники, по золотым медалям были бы, как команда Новой Зеландии»

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сравнил выступление биатлонной и лыжной сборных на Олимпиаде в Пекине.

«Если вспомнить, то в биатлоне, не считая Пхенчхана (но там крайне сложная ситуация была), мы всегда выигрывали золото на Олимпиадах. При этом, например, в Калгари и гонок всего три было, и женских соревнований еще не было, но золото сборная СССР выиграла.

А сейчас гонок в четыре раза больше, но результата, по сути, не видим. Ведь все серебряные и бронзовые медали забываются: у болельщика в памяти остаются олимпийские чемпионы.

Вы посмотрите какая сборная у лыжников! Они растут, они прогрессируют. При этом возраст спортсменов 24-25 лет. А у нас 30-летние юноши на Кубок IBU ездят. Молодежь ведь видит, что в такой ситуации больших перспектив пробиться у нее нет.

При этом надо отметить, что норвежская сборная по биатлону на этих играх завоевала столько же золотых медалей, сколько наша олимпийская сборная в целом. Если бы не наши лыжники, по золотым медалям были бы, как команда Новой Зеландии», – сказал Драчев.

Все медали России на Олимпиаде-2022. У нас рекорд – спасибо Большунову лично, лыжникам и фигуристам

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