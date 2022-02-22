Шипулин об Олимпиаде: «Радостно за наших лыжников, за фигуристов, за биатлон. Я ожидал худшего результата, но рад, что ошибся»

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин прокомментировал выступление олимпийской сборной России в Пекине.

«У нас рекордное количество наград. 32 медали. Я думаю, это очень хорошо. Конечно, не хватало золотых. Но мы знаем, что некоторые гонки могли бы быть нашими, но это спорт, у нас есть, к чему стремиться. По крайней мере, мы выступили лучше, чем в прошлую зимнюю Олимпиаду.

Знаем, по каким причинам это было в 2018 году, но есть, чему порадоваться. Особенно радостно за наших лыжников, за фигуристов, за биатлон. На самом деле я, честно говоря, ожидал худшего результата, но рад, что я ошибся.

Серьезно. Конечно, мы могли взять и золото в биатлоне, и все понимают, в каких гонках, но, тем не менее, все равно четыре медали на Олимпийских играх – это неплохо. Это с учетом того, что еще год назад, наверное, никто не верил в нашу команду так сильно.

Конечно я, как и все настоящие болельщики, кусал локти, переживал, вместе с валидолом смотрели гонки. Они все были валидольные, особенно когда бежала мужская сборная России по биатлону», – рассказал Шипулин.

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