Дмитрий Васильев: «Вяльбе – руководителем в биатлон? Крайне отрицательно к этому отношусь. Каждый должен заниматься своим делом»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону поделился мнением об идее привлечь главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе к руководству российским биатлоном.

«Вяльбе – руководителем в биатлон? Крайне отрицательно к этому отношусь. Да, она молодец, успешный менеджер, но опять же – в своем виде спорта. Она ничего не понимает в биатлоне: там стрельба и другая психология. Биатлон – совершенно другой вид спорта.

Ей можно было бы возглавить Федерацию горнолыжного спорта, там тоже есть лыжи, палки и ботинки. А лыжные гонки и биатлон сравнивать вообще нельзя. Каждый должен заниматься своим делом», – сказал Васильев.