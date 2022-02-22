Латыпов о финише в смешанной эстафете: «Отдал все силы, чтобы постараться убежать от Самуэльссона, а он уже бросил. Обидная ситуация»

Российский биатлонист рассказал, как бежал последний круг в смешанной эстафете на Олимпиаде-2022.

Сборная России завоевала бронзу. Латыпов финишировал вместе с норвежцем и французом Кентеном Фийоном-Майе и проиграл первому месту 1,5 секунды.

«В тот день самочувствие было не совсем хорошее – это была первая гонка, и попал под небольшую адаптацию из-за гор, был спад. Я иду и понимаю, что уверенности на трассе уже не чувствую. Подводящие тренировки были хорошие.

Понимаю, что уходить надо либо на дистанции, либо где-то на финише, но на финише – я уже не был так уверен. Когда я уходил, сказали, что нас бегут четверо, еще швед.

Концентрации мало, и не стал оборачиваться, это была моя ошибка. Думал, что с нами Самуэльссон еще бежит. И я предпринял убегать, чтобы хоть от кого-то оторваться, потому что первая гонка и не знаем, что там на финише, кто как выкатится.

Из-за этой перестраховки, потому что не знал, как смогу выкатиться – если я встану сзади, может, мне ребята коридор закроют – я немножко притормозил и резко дал ускорение, сколько было сил, растолкался на спуск и сел первым. Думал, что успею в коридор зайти первым.

Но там был такой момент, что есть встречный ветер, и в этот момент он как раз подул, и только в конце меня Йоханнес догнал. В момент моего отрыва этого хватило, чтобы сделать небольшой просвет, но в самом конце они меня все-таки накатили за счет этого сопротивления ветра.

Было бы все хорошо, если бы не было этого встречного ветра, я бы, скорее всего, первым в коридор зашел, и там уже, может быть, было бы все по-другому.

В этот день не было уверенности, самочувствия. Я по дистанции все силы отдал, чтобы постараться убежать, оторваться от Самуэльссона, думал, что он сзади сидит. Даже на финише думал, что он где-то рядом. А он уже бросил. Такая немного обидная ситуация», – сказал Латыпов в подкасте «Голос биатлона».

«Говорил Эдику: пропусти всех. Он этого не сделал». Обычно Латыпов – киллер на финише, но в эстафете странно ошибся