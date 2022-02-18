Владимир Драчев: «Можно сказать, что у наших лидеров не получилось на Олимпиаде. Кроме Латыпова – он завоевал бронзу в личной гонке»

Бывший глава биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался об итогах мужского масс-старта на -2022 в Пекине.

Лучшим из россиян стал , занявший 15-е место. – 19-й, Максим Цветков – 20-й.

«У ребят был проигрыш и по ходу, и по стрельбе, только Логинов один рубеж прошел без штрафа.

Сегодня два лидера, и Кентен Фийон-Майе, да и Ветле Шостад Кристиансен, хоть он и не совсем относится к лидерам, не дали шансов. Фийон-Майе и Йоханнес Бо шли просто феноменально, но на последнем рубеже у француза не получилось.

Можно сказать, что у наших лидеров не получилось на этой Олимпиаде, кроме, наверное, Латыпова, который с боем пробивался на Олимпиаду с учетом коронавируса, ему воздалось за все мучения – он завоевал хоть бронзу, но в личной гонке.

У Максима Цветкова были шансы на медаль и в индивидуальной гонке, и в спринте, но три человека, которые оказались выше, были сильнее», – сказал Драчев.