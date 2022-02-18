Результаты масс-старта у мужчин в биатлоне на Олимпиаде-2022: Йоханнес Бо выиграл золото, Логинов – 15-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо выиграл золото в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине. Россиянин Александр Логинов стал 15-м.

Пекин, Китай

Биатлон

Мужчины

Масс-старт

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 38.14,4 (4)

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 40,3 (2)

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.12,5 (3)

4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.25,6 (5)

5. Доминик Виндиш (Италия) – 1.38,4 (3)

6. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.46,1 (5)...

15. Александр Логинов (Россия) – 2.51,8 (7)...

19. Эдуард Латыпов (Россия) – 3.21,0 (7)

20. Максим Цветков (Россия) – 3.32,3 (6)