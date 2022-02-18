Олимпиада-2022. Масс-старт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Логинов показал 7-й ход, уступив 1 минуту 11 секунд

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо показал лучшую скорость в масс-старте на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россиянин Александр Логинов проиграл 1 минуту и 11 секунд.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Мужчины
Масс-старт
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 32.58,0
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 35,0
3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 50,1
4. Бенедикт Долль (Германия) – 1.05,5
5. Доминик Виндиш (Италия) – 1.08,8
6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.11,2
7. Александр Логинов (Россия) – 1.11,5
8. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.24,5
9. Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.27,5
10. Йоханнес Кюн (Германия) – 1.31,5...
12. Эдуард Латыпов (Россия) – 1.43,4...
15. Максим Цветков (Россия) – 2.02,1
Скорострельность
1. Скотт Гоу (Канада) – 1.41,5 (7)
2. Жюль Бюрнот (Канада) – 1.54,9 (5)
3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.56,4 (4)
4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.57,1 (3)
5. Дмитрий Пидчручный (Украина) – 1.59,0 (7)
6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.59,9 (2)...
10. Эдуард Латыпов (Россия) – 2.07,9 (7)...
12. Александр Логинов (Россия) – 2.11,2 (7)...
16. Максим Цветков (Россия) – 2.15,7 (6)