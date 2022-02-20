Эдуард Латыпов: «Олимпиада в Пекине дарит невероятные эмоции! Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня и наших спортсменов»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов поблагодарил болельщиков за поддержку на Олимпийских играх в Пекине.

в Пекине дарит невероятные эмоции! Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает меня и наших спортсменов!

Также хочется сказать теплые слова благодарности организаторам Олимпиады в Китае. Очень гостеприимные волонтеры, уютная атмосфера и обеспечение на самом лучшем уровне!

Провести такое событие – огромный труд людей», – написал Латыпов.