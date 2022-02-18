Личный тренер Латыпова: «На Олимпиаде Эдуард с каждым стартом набирал, но все равно в конце выступал на перегрузе. Из-за этого его и заколбасило»

Личный тренер российского биатлониста Эдуарда Латыпова Виктор Никитин оценил его результаты на Олимпийских играх в Пекине.

Латыпов завоевал три бронзовых медали.

– Если бы вам полгода назад перед началом сезона сказали, что у Латыпова будут три бронзовые медали на Олимпиаде, вы бы поверили?

– Конечно же, нет! Но вот в одну медаль любого достоинства бы поверил. Перед Олимпиадой я думал про себя, что одна медаль будет 100%, но я не знал, какая она будет. Я считаю, что он выступил очень достойно.

– Как прокомментируете его выступление в масс-старте? Семь промахов все-таки.

– Вы видели, там все плохо стреляли. Ветреная обстановка, все хотели выиграть, шли ва-банк. Но самое главное, что он справился на «стойке», всего 1+2.

– Как сильно сказалась на нем усталость? Латыпов же все гонки провел на Играх.

– Если бы он бежал в Рупольдинге, то ему надо было пропускать одну гонку на Олимпиаде. На Играх Эдуард с каждым стартом все набирал, но все равно в конце выступал на перегрузе, конечно. Из-за этого его и заколбасило, да и вообще многие тряслись.

– Какие планы у Латыпова на последние три этапа сезона?

– Надо спокойно откататься, добегать этапы Кубка мира. И вы же знаете, что когда Олимпиада заканчивается, начинается подготовка к новой.

Понятно, что он может еще побороться за призы на этапах Кубка мира, но задач никаких ставить не будем. Ведь Эдуард выложился полностью на Играх, на всех гонках выкладывался на 100%, – сказал Никитин.

Такого обидного поражения в биатлоне у России еще не было! Что окружало безумную эстафету на Олимпиаде-2022?