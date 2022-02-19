Эдуард Латыпов: «Отдал на этой Олимпиаде все силы. Это останется в моей памяти на всю жизнь»

Российский биатлонист подвел итоги Олимпиады-2022 в Пекине, где он завоевал три бронзовых медали.

«Результат эстафеты нужно отпустить, на это нужно время. Я постарался абстрагироваться, настроиться на следующую гонку. В таких ситуациях я не был, это сделало меня сильнее. Думаю, что это поможет в будущем. Поддержка преобладает, но времени не было, чтобы читать.

В масс-старте по ходу гонки я уже осознал, что не смогу побороться за высокие места. Но я боролся за себя, для своего опыта. Я отдал на этой Олимпиаде все силы. Это останется в моей памяти на всю жизнь.

В любом случае, я ехал с мыслями о борьбе за медали. Это сильное достижение, я много лет к этому шел. Благодарен всем людям, которые помогали мне достичь медали», – сказал Латыпов.

Такого обидного поражения в биатлоне у России еще не было! Что окружало безумную эстафету на Олимпиаде-2022?