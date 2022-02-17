Олимпиада-2022. Биатлон. Латыпов, Логинов, Цветков, братья Бо и Фийон-Майе выступят в масс-старте

18 февраля на Олимпийских играх-2022 в Пекине состоится мужской масс-старт в биатлоне. В гонке побегут российские биатлонисты Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Биатлон

Мужчины

Масс-старт

Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляция – Россия 1

Предварительный старт-лист

1. Кентен Фийон-Майе (Франция)

2. Йоханнес Бо (Норвегия)

3. Антон Смольский (Беларусь)

4. Тарьей Бо (Норвегия)

5. Эдуард Латыпов (Россия)

6. Эмильен Жаклен (Франция)

7. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

8. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

10. Александр Логинов (Россия)

11. Симон Дестье (Франция)

12. Бенедикт Долль (Германия)

16. Максим Цветков (Россия)