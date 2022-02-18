Результаты масс-старта у женщин в биатлоне на Олимпиаде-2022: Брезаз-Буше победила, Экхофф – 2-я, Ройселанн – 3-я, Резцова – 5-я

Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше выиграла золото в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине.
Пекин, Китай
Биатлон
Женщины
Масс-старт
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 40.18,0 (4)
2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 15,3 (4)
3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 34,9 (4)
4. Маркета Давидова (Чехия) – 53,4 (4)
5. Кристина Резцова (Россия) – 1.11,0 (6)
6. Жюлия Симон (Франция) – 1.22,6 (6)
7. Юлия Джима (Украина) – 1.25,7 (3)
8. Франциска Пройс (Германия) – 1.26,4 (4)
9. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.37,7 (4)
10. Анна Сола (Беларусь) – 1.39,2 (8)...
17. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 2.56,3 (6)...
20. Ирина Казакевич (Россия) – 3.16,6 (7)