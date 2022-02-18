Результаты масс-старта у женщин в биатлоне на Олимпиаде-2022: Брезаз-Буше победила, Экхофф – 2-я, Ройселанн – 3-я, Резцова – 5-я

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Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше выиграла золото в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине. 

Олимпиада-2022 

Пекин, Китай

Биатлон

Женщины

Масс-старт 

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 40.18,0 (4)

2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 15,3 (4)

3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 34,9 (4)

4. Маркета Давидова (Чехия) – 53,4 (4)

5. Кристина Резцова (Россия) – 1.11,0 (6)

6. Жюлия Симон (Франция) – 1.22,6 (6)

7. Юлия Джима (Украина) – 1.25,7 (3)

8. Франциска Пройс (Германия) – 1.26,4 (4)

9. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.37,7 (4)

10. Анна Сола (Беларусь) – 1.39,2 (8)...

17. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 2.56,3 (6)...

20. Ирина Казакевич (Россия) – 3.16,6 (7)

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