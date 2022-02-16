Результаты женской эстафеты в биатлоне на Олимпиаде-2022: Швеция победила, Россия – 2-я, Германия – 3-я

Теги сборная России жен сборная Германии жен сборная Норвегии жен сборная Франции жен результаты сборная Швеции жен Олимпийская сборная России сборная Беларуси жен сборная Италии жен Доротея Вирер Олимпиада-2022 Анаис Бескон Федерика Санфилиппо эстафета (жен) Тириль Экхофф Марте Ульсбю-Ройселанн Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Ирина Лещенко (Кривко) Динара Алимбекова Франциска Пройс Анаис Шевалье-Буше Линн Перссон Ханна Оберг Ванесса Хинц Кристина Резцова Светлана Миронова Муна Брурссон Дениз Херманн Лиза Виттоцци Анна Сола Елена Кручинкина Жюстин Брезаз-Буше Жюлия Симон Ирина Казакевич Самуэла Комола Каролине Кноттен Ванесса Фойгт Эльвира Оберг Ида Лиен Биатлон

Сборная Швеции по биатлону выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Биатлон

Женщины

Эстафета

1. Швеция (Линн Перссон, Муна Брурссон, Ханна Оберг, Эльвира Оберг) – 1:11.03,9 (0+6)

2. Россия (Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина) – 12,0 (1+7)

3. Германия (Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Дениз Херманн) – 37,4 (0+6)

4. Норвегия (Каролине Кноттен, Тириль Экхофф, Ида Лиен, Марте Ульсбю-Ройселанн) – 50,7 (2+8)

5. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Самэула Комола, Федерика Санфилиппо) – 1.33,1 (0+5)

6. Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Бреза-Буше, Жюлия Симон) – 2.13,0 (2+10)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные