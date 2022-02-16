Олимпиада-2022. Эстафета. Резцова показала лучший ход, Нигматуллина – 3-я на своем этапе, Казакевич и Миронова – 4-е

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Российская биатлонистка Кристина Резцова показала лучший ход в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Женщины

Эстафета

Лыжный ход

1-й этап

1. Ивона Фиалкова (Словакия) – 15.02,3

2. Милена Тодорова (Болгария) – 7,9

3. Ванесса Фойгт (Германия) – 12,3

4. Ирина Казакевич (Россия) – 15,1

5. Линн Перссон (Швеция) – 15,4

6. Лиза Виттоцци (Италия) – 16,4

7. Анаис Бескон (Франция) – 17,3...

13. Каролине Кноттен (Норвегия) – 34,9

2-й этап

1. Кристина Резцова (Россия) – 14.58,5

2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 6,9

3. Маркета Давидова (Чехия) – 25,3

4. Мари Эдер (Финляндия) – 27,4

5. Доротея Вирер (Италия) – 31,5

6. Юлия Джима (Украина) – 35,3

7. Ванесса Хинц (Германия) – 35,3

3-й этап

1. Ида Лиен (Норвегия) – 15.19,7

2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 0,6

3. Ханна Оберг (Швеция) – 8,8

4. Светлана Миронова (Россия) – 15,6

5. Анна Юппе (Австрия) – 31,7

6. Франциска Пройс (Германия) – 38,4

4-й этап

1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 15.16,0

2. Дениз Херманн (Германия) – 10,9

3. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 19,4

4. Эльвира Оберг (Швеция) – 20,0

5. Анна Сола (Беларусь) – 27,8

6. Катарина Иннерхофер (Австрия) – 38,9

7. Жюлия Симон (Франция) – 47,1

Общее время стрельбы

1. Канада – 4.34,4 (0+8)

2. Украина – 4.48,4 (1+6)

3. Швеция – 4.54,8 (0+6)

4. Италия – 4.55,9 (0+5)

5. Германия – 5.05,0 (0+6)

6. Китай – 5.09,8 (1+5)

7. Россия – 5.15,9 (1+7)...

11. Норвегия – 5.38,4 (2+8)

Общее время лыжного хода

1. Норвегия – 1:01.18,3

2. Россия – 8,3

3. Швеция – 41,5

4. Германия – 55,1

5. Франция – 1.18,2

6. Беларусь – 1.56,3

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