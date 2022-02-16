Олимпиада-2022. Эстафета. Резцова показала лучший ход, Нигматуллина – 3-я на своем этапе, Казакевич и Миронова – 4-е

Российская биатлонистка Кристина Резцова показала лучший ход в эстафете на Олимпиаде в Пекине.
Пекин, Китай
Женщины
Эстафета
Лыжный ход
1-й этап
1. Ивона Фиалкова (Словакия) – 15.02,3
2. Милена Тодорова (Болгария) – 7,9
3. Ванесса Фойгт (Германия) – 12,3
4. Ирина Казакевич (Россия) – 15,1
5. Линн Перссон (Швеция) – 15,4
6. Лиза Виттоцци (Италия) – 16,4
7. Анаис Бескон (Франция) – 17,3...
13. Каролине Кноттен (Норвегия) – 34,9
2-й этап
1. Кристина Резцова (Россия) – 14.58,5
2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 6,9
3. Маркета Давидова (Чехия) – 25,3
4. Мари Эдер (Финляндия) – 27,4
5. Доротея Вирер (Италия) – 31,5
6. Юлия Джима (Украина) – 35,3
7. Ванесса Хинц (Германия) – 35,3
3-й этап
1. Ида Лиен (Норвегия) – 15.19,7
2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 0,6
3. Ханна Оберг (Швеция) – 8,8
4. Светлана Миронова (Россия) – 15,6
5. Анна Юппе (Австрия) – 31,7
6. Франциска Пройс (Германия) – 38,4
4-й этап
1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 15.16,0
2. Дениз Херманн (Германия) – 10,9
3. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 19,4
4. Эльвира Оберг (Швеция) – 20,0
5. Анна Сола (Беларусь) – 27,8
6. Катарина Иннерхофер (Австрия) – 38,9
7. Жюлия Симон (Франция) – 47,1
Общее время стрельбы
1. Канада – 4.34,4 (0+8)
2. Украина – 4.48,4 (1+6)
3. Швеция – 4.54,8 (0+6)
4. Италия – 4.55,9 (0+5)
5. Германия – 5.05,0 (0+6)
6. Китай – 5.09,8 (1+5)
7. Россия – 5.15,9 (1+7)...
11. Норвегия – 5.38,4 (2+8)
Общее время лыжного хода
1. Норвегия – 1:01.18,3
2. Россия – 8,3
3. Швеция – 41,5
4. Германия – 55,1
5. Франция – 1.18,2
6. Беларусь – 1.56,3