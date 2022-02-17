«Ушла поправка на 16 щелчков в другую сторону». У Мироновой перед эстафетой сбился прицел винтовки

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Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала о том, как у нее сбился прицел винтовки за сутки до эстафеты на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В эстафете спортсменки завоевали серебро.

«Это было на официальной тренировке накануне эстафеты. Был сильный ветер, я встала стрелять на установку, а она была закрыта.

Мне пришлось разрядить обойму, естественно, выпал патрон. Я положила винтовку, и она перевернулась. Немного сбился прицел, ушла поправка на 16 щелчков в другую сторону, но потом все поправили», – рассказала Миронова.

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