Зайцева о женской эстафете: «Все классно. Подтвердили статус серебряных призеров спустя восемь лет. Достойная награда»

Двукратная олимпийская чемпионка прокомментировала серебро сборной России в женской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.

За сборную России выступили Ирина Казакевич, , Светлана Миронова и .

«Очень грамотная расстановка по этапам, тренеры хорошо сделали, а девчонки отработали как реальная команда. Да, были ошибки, но они предсказуемые.

Все и так знали, что они могут быть у , а могут и не быть, потому что это биатлон. В принципе хорошо, что ее поставили именно на этот этап, что ситуацию можно было спасти.

Все классно. Подтвердили статус серебряных призеров спустя восемь лет. Достойная награда, потому что после таких провалов — биатлон у нас не очень хорошие результаты показывал — сейчас они способны бороться. Прогресс.

Думаю, это придаст им силы на подъеме соревноваться до конца . Хочу поздравить всю команду, руководство, тренеров, сервису отдельная благодарность и, конечно, поздравляю спортсменок и болельщиков», – сказала Зайцева.

Серебро биатлонисток – иррациональная радость: у команды слишком хаотичный сезон, даже тренер объявил об уходе сразу после эстафеты