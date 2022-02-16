Николай Загурский: «Не читаю, что пишут в прессе. Знаю, как мы шли к этой медали, как работали, сколько сил и эмоций было вложено»

Тренер российских биатлонисток по стрельбе Николай Загурский прокомментировал серебро команды в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В составе сборной России выступили , , и .

– Поделитесь эмоциями от стрельбы наших женщин в этой серебряной эстафете.

– Хочу поддержать команду и сказать большое спасибо девчонкам, которые не дрогнули в борьбе с сильнейшими и показали очень приличную работу на рубеже. И спасибо нашим руководителям, которые верили в женскую команду и полностью обеспечили нашу подготовку.

– Девчонки стреляли прилично? На мой взгляд, просто великолепно, учитывая предыдущую олимпийскую историю.

– С учетом всей этой нервной, стрессовой ситуации и высоты, согласен, стреляли великолепно. Будет еще серьезная аналитика, разбор полетов, но сейчас надо поддержать команду, они огромные молодцы! Это серебро дорогого стоит!

– Что скажете по поводу работы ?

– Я не читаю, что пишут в прессе. И знаю, как мы шли к этой медали, как работали со спортсменками, сколько сил и эмоций было вложено... Все никогда не будут довольны: сегодня про тебя скажут нормально, а завтра – обругают.

Мы на передовой – а это всегда не просто. Это ежедневная тренерская работа. Это постоянный стресс, – сказал Загурский.

«Я уже не работаю». Тренер биатлонисток неаккуратно пошутил после серебра Олимпиады, но с ним и правда расстанутся