Николай Загурский: «Не читаю, что пишут в прессе. Знаю, как мы шли к этой медали, как работали, сколько сил и эмоций было вложено»

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Тренер российских биатлонисток по стрельбе Николай Загурский прокомментировал серебро команды в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В составе сборной России выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

– Поделитесь эмоциями от стрельбы наших женщин в этой серебряной эстафете.

– Хочу поддержать команду и сказать большое спасибо девчонкам, которые не дрогнули в борьбе с сильнейшими и показали очень приличную работу на рубеже. И спасибо нашим руководителям, которые верили в женскую команду и полностью обеспечили нашу подготовку.

– Девчонки стреляли прилично? На мой взгляд, просто великолепно, учитывая предыдущую олимпийскую историю.

– С учетом всей этой нервной, стрессовой ситуации и высоты, согласен, стреляли великолепно. Будет еще серьезная аналитика, разбор полетов, но сейчас надо поддержать команду, они огромные молодцы! Это серебро дорогого стоит!

– Что скажете по поводу работы Михаила Шашилова?

– Я не читаю, что пишут в прессе. И знаю, как мы шли к этой медали, как работали со спортсменками, сколько сил и эмоций было вложено... Все никогда не будут довольны: сегодня про тебя скажут нормально, а завтра – обругают.

Мы на передовой – а это всегда не просто. Это ежедневная тренерская работа. Это постоянный стресс, – сказал Загурский. 

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