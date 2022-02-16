Дмитрий Ярошенко: «Эта Олимпиада – отправная точка для следующей. Девчонки будут понимать, что мы готовы бороться за золото»

Двукратный чемпион мира по биатлону прокомментировал серебро сборной России в женской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.

За сборную России выступили Ирина Казакевич, , и .

«Они большие молодцы, безумно рад, что воздалось и девчонкам, и Михаилу Викторовичу Шашилову за труды и терпение, под таким прессингом они находились.

Но выдержали, завоевали для России серебряные награды – это очень высокий результат, тем более с учетом одного штрафного круга.

Конечно, шанс на золото был. Но эта – отправная точка для следующей, девчонки будут понимать, что мы готовы бороться за золото, они слишком молоды, чтобы закончить карьеру через четыре года», – сказал Ярошенко.

Серебро биатлонисток – иррациональная радость: у команды слишком хаотичный сезон, даже тренер объявил об уходе сразу после эстафеты