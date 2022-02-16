Дмитрий Ярошенко: «Эта Олимпиада – отправная точка для следующей. Девчонки будут понимать, что мы готовы бороться за золото»

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал серебро сборной России в женской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.
За сборную России выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.
«Они большие молодцы, безумно рад, что воздалось и девчонкам, и Михаилу Викторовичу Шашилову за труды и терпение, под таким прессингом они находились.
Но выдержали, завоевали для России серебряные награды – это очень высокий результат, тем более с учетом одного штрафного круга.
Конечно, шанс на золото был. Но эта Олимпиада – отправная точка для следующей, девчонки будут понимать, что мы готовы бороться за золото, они слишком молоды, чтобы закончить карьеру через четыре года», – сказал Ярошенко.
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