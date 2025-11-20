Овечкин не побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф в этом сезоне, считают букмекеры

Александру Овечкину осталось 35 шайб до рекорда Уэйна Гретцки.

Россиянин забросил 981 шайбу в лиге с учетом плей-офф. По этому показателю форвард «Вашингтона» занимает второе место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).

Букмекеры не верят, что 40-летний нападающий побьет рекорд Гретцки в сезоне-2025/26, и дают на это коэффициент 3.70, что соответствует вероятности в 27%.

В этом сезоне Овечкин набрал 16 (7+9) очков в 20 матчах чемпионата.