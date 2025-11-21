«Нефтехимик» проиграл 9 из 11 последних матчей против «Ак Барса». 1.88 – уступит в Нижнекамске
«Нефтехимик» примет «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ.
Казанский клуб выиграл 9 из 11 последних личных встреч. При этом все победы, кроме одной, были добыты в основное время.
Букмекеры считают «Ак Барс» фаворитом сегодняшней встречи за 1.88, на победу хозяев дают 3.70. 4.30 – будет овертайм.
Игра состоится 23 ноября, начало – в 19:30 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
