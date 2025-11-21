90% участников конкурса прогнозов на Спортсе’’ поставили на победу «Динамо» в первом матче после ухода Карпина

На Спортсе’’ продолжается традиционный конкурс прогнозов на РПЛ.

В воскресенье московское «Динамо» проведет первый матч после отставки Валерия Карпина – дома против махачкалинского «Динамо».

90% пользователей Спортса’’ поставили на победу хозяев. Букмекеры не так однозначны – победа московского клуба идет за 1.60, что соответствует вероятности в 62%.

2:0 в пользу московского «Динамо» – самый популярный счет матча среди участников конкурса прогнозов. На него поставили 32% пользователей.

Игра состоится 23 ноября, начало – в 17:30 по московскому времени.