«Сибирь» проиграла 13 матчей подряд в КХЛ. 1.40 – уступят московскому «Динамо» в гостях

«Динамо» примет «Сибирь» в Москве в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Клуб из Новосибирска проиграл в 13 матчах подряд. При этом 10 поражений случилось в основное время.

Букмекеры считают «Динамо» подавляющим фаворитом встречи за 1.40. На ничью дают коэффициент 5.60, на победу «Сибири» – 6.30.

Матч состоится 20 ноября и начнется в 19:30 мск.