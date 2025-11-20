«Сибирь» проиграла 13 матчей подряд в КХЛ. 1.40 – уступят московскому «Динамо» в гостях
«Динамо» примет «Сибирь» в Москве в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Клуб из Новосибирска проиграл в 13 матчах подряд. При этом 10 поражений случилось в основное время.
Букмекеры считают «Динамо» подавляющим фаворитом встречи за 1.40. На ничью дают коэффициент 5.60, на победу «Сибири» – 6.30.
Матч состоится 20 ноября и начнется в 19:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
