6+ шайб было в трех последних матчах «Автомобилиста» и «Металлурга» в КХЛ. 1.95 – минимум 6 голов в личной встрече

«Автомобилист» примет «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Металлург» – самая результативная команда лиги (109 шайб), «Автомобилист» – третий по голам на Востоке (87). В трех последних матчах екатеринбуржцев было минимум 6 шайб, магнитогорцы идут на серии из 3 игр подряд с 7+ шайбами.

Букмекеры дают коэффициент 1.95 на тотал больше 5,5 в сегодняшней игре.

Матч состоится 20 ноября, начало – в 17:00 по московскому времени.