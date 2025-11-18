«Динамо» – фаворит дерби со «Спартаком» у букмекеров в первом матче после увольнения Кудашова
«Динамо» примет «Спартак» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Бело-голубые проведут первый матч после увольнения Алексея Кудашова. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов.
Букмекеры считают «Динамо» фаворитом встречи за 1.75. На победу «Спартака» с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 2.10.
Матч пройдет 18 ноября, начало – в 19:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
