Швеция выбьет Украину, Италия уверенно победит Северную Ирландию и выйдет на Уэльс: ожидания букмекеров от стыков ЧМ-2026

Букмекеры определились с фаворитами пар 1/2 финала стыковых матчей в Европе за право выхода на ЧМ-2026.

Ожидается, что сборная Италии уверенно пройдет Северную Ирландии: на выход итальянцев в финал дают 1.14, на проход соперника – 6.00. В другом полуфинале Пути А фаворитом котируется Уэльс – 1.60 против 2.36 на проход Боснии.

Расклады 1/2 финала стыковых матчей в Европе:

Путь А

Италия (1.14 – выход в финал) – Северная Ирландия (6.00)

Уэльс (1.60) – Босния и Герцеговина (2.36)

Путь B

Украина (2.05) – Швеция (1.78)

Польша (1.35) – Албания (3.30)

Путь С

Турция (1.29) – Румыния (3.70)

Словакия (1.66) – Косово (2.25)

Путь D

Дания (1.17) – Северная Македония (5.30)

Чехия (1.48) – Ирландия (2.70)

Матчи плей-офф пройдут в формате полуфиналов с одним матчем, а затем в формате одноматчевого финала, в которых определятся последние четыре участника чемпионата мира от Европы.

Полуфинальные игры европейских стыков пройдут 26 марта 2026 года, финалы – 31-го.