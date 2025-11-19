  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Мбаппе станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ, уверены букмекеры. Ему осталось 4 гола до рекорда Клозе
5

Мбаппе станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ, уверены букмекеры. Ему осталось 4 гола до рекорда Клозе

Килиан Мбаппе близок к тому, чтобы побить рекорд Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира.

Экс-нападающий сборной Германии забил 16 мячей на мировых первенствах за карьеру. Вторым по числу голов на ЧМ идет бразилец Роналдо (15), топ-3 замыкает немец Герд Мюллер (14).

В активе Мбаппе 12 голов на чемпионатах мира. Букмекеры уверены, что 26-летний француз станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ – на это дают коэффициент 1.05.

Из действующий футболистов больше всех на мировых первенствах забил Лионель Месси – на счету 38-летнего аргентинца 13 мячей.

Следующий ЧМ пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Букмекеры заплатят больше налогов – как вам решение Госдумы?7204 голоса
Все верно, пусть платятМихаил Дегтярев
Зря, спорту достанется меньшеСборная России по футболу
Пусть радуются, что чуть снизилиФК Деньги
Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoСборная Франции по футболу
logoРеал Мадрид
logoСборная Германии по футболу
logoИнтер Майами
logoКилиан Мбаппе
logoРоналдо
logoМирослав Клозе
Ставки на сегодня
logoЛионель Месси
Ставки на спорт
Ставки на футбол
logoЧМ-2026
logoГерд Мюллер
logoСборная Аргентины по футболу
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Швеция выбьет Украину, Италия уверенно победит Северную Ирландию и выйдет на Уэльс: ожидания букмекеров от стыков ЧМ-2026
вчера, 13:33
«Спартак» проиграл «Торпедо» в 5 из 6 последних матчей в КХЛ. Нижегородцы – фавориты сегодня за 1.90
вчера, 13:17
Овечкин не побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф в этом сезоне, считают букмекеры
вчера, 11:30
«Сибирь» проиграла 13 матчей подряд в КХЛ. 1.40 – уступят московскому «Динамо» в гостях
вчера, 09:54
6+ шайб было в трех последних матчах «Автомобилиста» и «Металлурга» в КХЛ. 1.95 – минимум 6 голов в личной встрече
вчера, 08:59
Овечкин забил в третьем матче подряд. Букмекеры считают, что у него будет 30+ шайб в сезоне НХЛ
вчера, 07:21
3.55 – россияне не забьют за «Спартак» в этом сезоне РПЛ. В первом круге забивали только иностранцы
19 ноября, 13:44
«Локомотив» выиграл 11 из 12 последних матчей против «Шанхая». 1.52 – ярославцы победят сегодня
19 ноября, 11:02
Магуайр не сыграет на ЧМ-2026, считают букмекеры. Защитник «МЮ» не вызывается в сборную Англии с сентября 2024-го
19 ноября, 09:57
20.00 давали на выход сборной Кюрасао на ЧМ-2026. 2000.00 – команда Адвоката выиграет чемпионат мира
19 ноября, 09:30
Ко всем новостям
Последние новости
Сборная Испании не пропускает 9 матчей подряд в квалификациях ЧМ. 1.88 – сыграет на ноль с Турцией
18 ноября, 18:52
Кучеров сделал 22 голевых действия в 13 домашних матчах против «Нью-Джерси». 1.35 – наберет очки сегодня
18 ноября, 17:44
Испания всухую выиграла все 5 матчей обора к ЧМ-2026. 2.10 – победят Турцию и не пропустят
18 ноября, 14:12
«Динамо» – фаворит дерби со «Спартаком» у букмекеров в первом матче после увольнения Кудашова
18 ноября, 08:36
«Не ясно, как на динамовцах скажется увольнение тренера». Прогноз Артема Серикова на матч КХЛ «Динамо» – «Спартак»
18 ноября, 08:07
Чехия стала фаворитом матча против Испании на Кубке Дэвиса после новостей о травме Алькараса. Коэффициент на победу чехов обвалился с 2.75 до 1.33
18 ноября, 07:58
FONBET устроил тур для VIP-клиентов на матч Грузия – Испания
18 ноября, 07:04Промо
Будет новый чемпион: определились участники финала четырех 6-го сезона Лига Ставок MEDIA BASKET
17 ноября, 14:04Промо
Михаил Газаев нокаутировал американца Джека Хейна на турнире БЕТСИТИ Fight Nights во Владикавказе
17 ноября, 11:33Промо
«Салават Юлаев» в ноябре ни разу не забрасывал в большинстве. 2.03 – продление тренда с «Локомотивом»
17 ноября, 10:42