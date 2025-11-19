Мбаппе станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ, уверены букмекеры. Ему осталось 4 гола до рекорда Клозе

Килиан Мбаппе близок к тому, чтобы побить рекорд Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира.

Экс-нападающий сборной Германии забил 16 мячей на мировых первенствах за карьеру. Вторым по числу голов на ЧМ идет бразилец Роналдо (15), топ-3 замыкает немец Герд Мюллер (14).

В активе Мбаппе 12 голов на чемпионатах мира. Букмекеры уверены, что 26-летний француз станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ – на это дают коэффициент 1.05.

Из действующий футболистов больше всех на мировых первенствах забил Лионель Месси – на счету 38-летнего аргентинца 13 мячей.

Следующий ЧМ пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.