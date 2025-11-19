Мбаппе станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ, уверены букмекеры. Ему осталось 4 гола до рекорда Клозе
Килиан Мбаппе близок к тому, чтобы побить рекорд Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира.
Экс-нападающий сборной Германии забил 16 мячей на мировых первенствах за карьеру. Вторым по числу голов на ЧМ идет бразилец Роналдо (15), топ-3 замыкает немец Герд Мюллер (14).
В активе Мбаппе 12 голов на чемпионатах мира. Букмекеры уверены, что 26-летний француз станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ – на это дают коэффициент 1.05.
Из действующий футболистов больше всех на мировых первенствах забил Лионель Месси – на счету 38-летнего аргентинца 13 мячей.
Следующий ЧМ пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.
Все верно, пусть платят
Зря, спорту достанется меньше
Пусть радуются, что чуть снизили
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости