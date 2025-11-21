7.80 – во всех матчах этой регулярки НХЛ будут голы в основное время. В прошлом сезоне было 7 матчей на 0:0

Ни один матч НХЛ в этом сезоне не заканчивался со счетом 0:0 в основное время.

Во всех 322 матчах этого регулярного чемпионата была хотя бы одна шайба в основное время. Сезон состоит из 1312 игр.

Букмекер «Тенниси» уверен, что хотя бы в одном матче регулярного сезона будет 0:0 без овертайма – на это дают коэффициент 1.05. За 7.80 можно поставить на то, что во всех играх будут голы.

В прошлом сезоне НХЛ сразу 7 матчей завершились со счетом 0:0 в основное время.