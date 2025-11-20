«Спартак» проиграл «Торпедо» в 5 из 6 последних матчей в КХЛ. Нижегородцы – фавориты сегодня за 1.90
«Торпедо» примет «Спартак» в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Нижнего Новгорода победил в 5 из 6 последних личных встреч в КХЛ: дважды в основное время, один раз – в овертайме и дважды – по буллитам.
Небольшим фаворитом сегодняшней игры за 1.90 котируется «Торпедо». На победу гостей с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 1.94.
Матч состоится 20 ноября и начнется в 19:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
