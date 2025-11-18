Сборная Испании не пропускает 9 матчей подряд в квалификациях ЧМ. 1.88 – сыграет на ноль с Турцией

Испания и Турция встретятся в заключительном матче отбора ЧМ-2026.

Сборная Испании сыграла на ноль в 9 последних матчах квалификации ЧМ – рекордный показатель для «Фурии Роха».

Букмекеры дают коэффициент 1.88 на то, что испанцы не пропустят от Турции и продлят свою сухую серию в отборах к чемпионату мира до 10 встреч.

Матч пройдет 18 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени.