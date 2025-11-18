Испания всухую выиграла все 5 матчей обора к ЧМ-2026. 2.10 – победят Турцию и не пропустят
Испания примет Турцию в заключительном матче отбора ЧМ-2026.
Испания выиграла все 5 матчей в квалификации, ни разу не пропустив – 6:0 с Турцией на выезде, 3:0 и 4:0 с Болгарией, 2:0 и 4:0 с Грузией.
Букмекеры дают коэффициент 2.10 на сухую победу Испании. 1.75 – Турция забьет хотя бы один мяч.
Игра состоится 18 ноября, начало – в 22:45 мск.
