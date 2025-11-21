Соперники били в створ больше «Сочи» в 19 из 21 матчей в этом сезоне. 1.67 – «Акрон» победит по ударам в створ

«Акрон» примет «Сочи» в рамках 16-го тура РПЛ.

В этом сезоне сочинцы провели 21 матч в чемпионате и кубке, и ни разу не побеждали по ударам в створ. Соперники били в створ чаще в 19 играх, еще дважды был равный показатель.

Букмекеры считают, что «Акрон» победит «Сочи» по ударам в створ – на это дают коэффициент 1.67. На первую победу сочинцев по этому показателю в сезоне-2025/26 можно поставить за 2.72.

Матч пройдет 21 ноября, начало – в 16:30 мск.