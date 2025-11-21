54% – вероятность выхода Италии на ЧМ-2026. Итальянцы пропустили два последних мундиаля
Букмекеры не уверены, что Италия выйдет на ЧМ-2026.
Команда Дженнаро Гаттузо заняла второе место в отборочной группе и сыграет в стыковых матчах.
В полуфинале соперником итальянцев будет Северная Ирландия, в случае выхода в финал они встретятся с победителем пары Уэльс – Босния и Герцеговина.
Букмекеры дают коэффициент 1.85 (54%) на то, что команда Гаттузо выйдет на чемпионат мира. Италия пропустила два последних мундиаля.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
