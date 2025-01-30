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«Фонбет», PARI, Winline и BetBoom вошли в топ-100 лучших работодателей России (HeadHunter)

HeadHunter опубликовал ежегодный рейтинг лучших работодателей России.

В топ-100 рейтинга за 2024-й год попали четыре букмекерские компании. В категории «крупные компании» (численность – от 1001 до 5000 работников) представлены «Фонбет» и BetBoom, а в категории «средние компании» (от 250 до 1001) – Winline и PARI.

БК Leon попала в субрейтинг «самые лояльные сотрудники», «Фонбет» – в субрейтинг «самые высокоразвитые HR-процессы, PARI – в субрейтинг «самая высокая оценка бывших сотрудников».

Ставочная вики Спортса

Как букмекеры выживают в низкий сезон: Winline ставит на турнир, «Фонбет» верит в сборы, «БетБум» – за творческий подход

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: hh.ru
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