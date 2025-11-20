Овечкин забил в третьем матче подряд. Букмекеры считают, что у него будет 30+ шайб в сезоне НХЛ

Александр Овечкин забил в игре против «Эдмонтона» (7:4).

Нападающий «Вашингтона» отличился в третье матче подряд. Всего на его счету 7 шайб в 20 матчах сезона НХЛ.

Букмекеры считают, что россиянин достигнет отметки в 30 шайб за регулярный чемпионат – на это дают коэффициент 1.75. На 40+ голов форварда можно поставить за 7.80.

Овечкин за 20 сезонов в США лишь однажды не смог забить 30 голов в регулярном чемпионате. Это случилось в сезоне-2020/21, сокращенном до 56 игр из-за пандемии коронавируса – Овечкин отличился 24 раза в 45 матчах.