СК подтвердил задержание гендиректора БК. Его обвиняют в даче взятки 60 млн рублей

Гендиректор букмекерской компании, один из руководителей подразделений столичного МВД и юрист задержаны следственными органами СК РФ по уголовному делу о коррупции.

Им предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

«По данным следствия, директор букмекерской компании, желая избежать представления в следственные органы результатов оперативно-розыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 млн рублей.

Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. После передачи денег цепочка посредников, а также директор букмекерской компании были задержаны.

Следователями проведены допросы, обыски и выемки. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения», – сообщили в СК РФ.

29 января СМИ сообщили о задержании экс-руководителя «Химок» Сергея Анохина.

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