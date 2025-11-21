На хет-трик Овечкина в НХЛ после 40 лет давали коэффициент 1.90. У россиянина 6 голов в 4 матчах
Александр Овечкин сделал хет-трик в матче против «Монреаля» (8:4).
Россиянин стал 6-м игроком в истории лиги, кому удалось забросить 3 шайбы в одном матче регулярки в возрасте 40 или более лет.
Капитан «Вашингтона» отличился в четвертой игре подряд – на этом отрезке у него 6 заброшенных шайб.
Букмекер «Тенниси» давал коэффициент 1.90 на то, что россиянин забросит три шайбы в одном матче НХЛ после 40 лет.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
