«Барыс» 7 матчей подряд не забивает «Салавату» в большинстве. 1.70 – продление тренда
«Барыс» примет «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Казахстана 7 матчей подряд не может забить «Салавату» в большинстве. За этот период «Барыс» не использовал 21 попытку на реализацию лишнего.
Букмекеры считают, что клуб из Астаны снова не забьет «Салавату» в большинстве – на это дают коэффициент 1.70.
Игра состоится 23 ноября, начало – в 17:00 по московскому времени.
Все верно, пусть платят
Зря, спорту достанется меньше
Пусть радуются, что чуть снизили
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости