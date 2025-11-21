«Барыс» 7 матчей подряд не забивает «Салавату» в большинстве. 1.70 – продление тренда

«Барыс» примет «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Казахстана 7 матчей подряд не может забить «Салавату» в большинстве. За этот период «Барыс» не использовал 21 попытку на реализацию лишнего.

Букмекеры считают, что клуб из Астаны снова не забьет «Салавату» в большинстве – на это дают коэффициент 1.70.

Игра состоится 23 ноября, начало – в 17:00 по московскому времени.